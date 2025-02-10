10 Февраля 2025
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Фото: Росречморфлот

У севшего на мель на Сахалине китайского судна обнаружены пробоины

Китайский балкер An Yang 2, севший на мель у западного побережья Сахалина, имеет две пробоины. По информации капитана судна, угрозы утечки нефтепродуктов нет.

"Все запасы находятся в "подвесных" танках и топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны", - сообщили в Росморречфлоте.

На судне в качестве топлива для главного двигателя находятся 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута. Также на борту находится 1000 тонн угля.

Напомним, 8 февраля в устье реки Казачка в городе Невельске село на мель иностранное грузовое судно. На борту находятся 20 человек экипажа. Отмечалось, что в медицинской помощи они не нуждаются.

В Невельске начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.

Теги: судно, Сахалин, An Yang 2


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