Приговор осужденному за взятку от хакеров бывшему сотруднику ФСБ Григорию Царегородцеву вступил в силу

Приговор осужденному за взятку от хакеров бывшему сотруднику ФСБ Григорию Царегородцеву вступил в силу, сообщает Properm.ru.

Лишенный звания "майор запаса" и осужденный за взятку в 160 млн рублей от группировки "русских хакеров" бывший контрразведчик Григорий Царегородцев решил не обжаловать вынесенный ему во второй раз приговор.

Еще до вынесения приговора Царегородцев сообщил о подписании контракта с Минобороны РФ. Со ссылкой на источник издание сообщает, что он действительно принял решение отправиться служить в зону СВО и отказался от обжалования приговора.

24 декабря в Пермском гарнизонном военном суде бывшему силовику во второй раз вынесли приговор. Царегородцеву назначили 8,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Кроме того, он должен выплатить в доход государства размер полученной взятки. Также его лишили майорского звания. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество свидетеля и родственника Царегородцева Сергея Цитко. На обжалование решения осужденному и его адвокатам дается две недели после получения резолютивной части решения на руки. Срок вступления в силу приговора исчислялся с момента доставки пакета документов по почте в СИЗО-1, где находится Царегородцев.

Впервые суд вынес решение по делу экс-контрразведчика в апреле 2024 года, но первый приговор адвокаты Царегородцева Дмитрий Рощин и Светлана Кропотина обжаловали. Центральный военный суд в Екатеринбурге осенью прошлого года по формальным признакам отменил решение и вернул дело на новое рассмотрение в другом составе суда в Пермь.

По мнению следствия, Царегородцев с 2015 года получал от участников хакерской группировки деньги, в общей сложности 160 млн рублей — за попустительство по службе. Последние 100 млн рублей хакеры предали ему в чемодане за две недели до своего задержания. Бывший сотрудник спецслужбы вину в получении взятки не признавал, утверждая, что совершил мошенничество — деньги у хакеров взял, но ничего для них не сделал. В ноябре прошлого года апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила без изменений приговор группе русских хакеров в части размера наказания. Обжаловали решение Савеловского суда хакер Александр Ковалев и владелец компании "Гет-Нэт" Артем Зайцев. Кроме того, два апелляционных представления на приговор русским хакерам направила прокуратура.

В апреле 2024 года в Москве членов группировки "русских хакеров", занимавшихся торговлей данными банковских карт иностранных граждан, признали виновными. Костяк группировки состоял из пермяков, тех же Ковалева и Зайцева, а также сотрудника "Транстехкома" Артема Быстрых, неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. Туда же входил гендиректор кинокомпании "Саратовфильм" Денис Пачевский. Во время расследования этого уголовного дела хакеры сообщили силовикам, что они дали взятку за бездействие в отношении них контрразведчику Григорию Царегородцеву.