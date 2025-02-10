На Среднем Урале в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель

На Среднем Урале столкнулись два грузовика. Из-за ДТП оказалось затруднено движение.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась на 118 км автодороги "Серов – Североуральск – Ивдель" вблизи Североуральска. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте.

Движение транспорта в районе ДТП временно ограничено, там работают сотрудники полиции. Проводится расследование.

"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную осторожность и соблюдать все меры безопасности на дорогах", - добавили в ведомстве.