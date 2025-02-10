"Купались на Шарташе": глава Екатеринбурга вспомнил, как он впервые оказался в городе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился воспоминаниями о своем детстве. Мэр рассказал, как он впервые посетил уральскую столицу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, колонка с воспоминаниями Орлова опубликована в новом номере газеты "Вечерний Екатеринбург". В ней глава признался, что первый раз он оказался в тогда еще Свердловске, когда ему было 14 лет.

"Была пересадка на поезд в Астрахань – ехали в лагерь труда и отдыха в составе комсомольского отряда поработать в один из совхозов. И мы целый день провели в городе, который меня поразил: мощный, промышленный. На трамвае доехали до Шарташа, купались там, отдыхали. Трамвай тогда на меня произвел большое впечатление. Наверное, еще и поэтому очень хочется сохранить и расширить, в том числе, наш трамвайный парк", - приводит газета слова мэра.

Алексей Орлов родом из Тюменской области. В мэрии Екатеринбурга он начал работать в 2020 году, а в 2021-м стал главой города.