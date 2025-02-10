Кравцов: Учителя должны работать за свою зарплату на полторы ставки

В соцсетях обратили внимание на скандальное заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который прокомментировал вопрос нагрузки и зарплат учителей на заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ.

Говоря о нехватке учителей, Кравцов сказал, что "ряд экспертов считают по ставкам – 18 часов". Но это, по его мнению, неправильно, учителя должны работать намного больше.

"Мы прекрасно тоже и в советское время, я сам работал, 24 часа – 1,4 ставки. Росстат нам даёт среднюю нагрузку. Поэтому, конечно, если по 18 часов считать, то, конечно, вакансий может и порядка 50% быть, но мы считаем: ставка – 18 часов, 1,4 ставки – 24 часа. Поэтому, как я уже сказал, по данным Росстата, вакансий 3% по естественно-научным предметам", - сказал глава Минпроса.

Кравцов не мог работать в советское время в силу возраста и был учителем всего два года года 1994-1996). А кроме того, невозможно, увеличив на 40% нагрузку педагогов (с одной до 1,4 ставки), снизить число вакансий в десятки раз, как это получается по его словам.

"Все премии мира по математике надо собрать и передать лично Кравцову, у него, кстати, диплом учителя математики", - пишет питерский учитель истории и обществознания Иннокентий Кресик.

Он описывает позицию Кравцова так: "Не хватало половины работников, но я заставил всех работать еще по полдня, и, воооот, у меня теперь вакансий нету!"

Согласно анализу "Родной школы" на основе данных самого Минпроса, сейчас в российских школах более 1,6 млн ставок, которые "тянут" менее 1,1 млн учителей. В среднем нагрузка на одного учителя более 1,5 ставки. Кравцов подтвердил, что считает это нормой.

К слову, он также косвенно подтвердил верность расчета "Родной школы". Нехватка 550 тыс. учителей - это как раз 50% от их общего числа, если считать из очевидной нормы, что человек должен работать на одну ставку.