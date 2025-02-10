Соседний регион вступился за противников строительства мусорного полигона в Сысерти

Владелица садового участка в Челябинской области вышла на пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе.

Лариса проживает в Екатеринбурге, однако свой участок в соседнем регионе любит не меньше родного города. По ее словам, возле планируемого места строительства находится Шабуровский государственный природно-биологический заказник Челябинской области, птицам, животным и растениям которого завод может только навредить.

"Я имею дачный участок в Челябинской области, в Каслинском районе. В непосредственной близости с нашей Челябинской областью планируется строительство мусорного полигона. Буквально несколько километров от населенных пунктов. Кроме того, что там проживают люди, возле северной границы Каслинского района пролегает Шабуровский государственный природно-биологический заказник Челябинской области, который сохраняет многие виды животных, растений, птиц, в том числе и уникальных", - рассказала Лариса.

По ее словам, строительство мусоросортировочного кластера "Екатеринбург - Юг" на землях сельхозназначения приведет к загрязнению водных источников, почвы, воздуха и нанесет вред или вовсе уничтожит местные растения и животных.

Екатеринбурженка вышла к резиденции губернатора с требованием пересмотреть планы строительства и перенести полигон на земли промышленного назначения.

Напомним, жители Екатеринбурга присоединились к пикетам против мусорного полигона в Сысерти в конце прошлой недели. Помимо требований отменить приказ экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова, пикетирующие упрекнули Евгения Куйвашева за интервью, в котором он заявил, что для региона является приоритетным улучшение экологии. Активисты утверждают, что слова свердловского главы сильно отличаются от его реальных действий.

Ранее юрист и общественник Иван Волков обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, а также концессионера будущего мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" - ООО "Экологические системы", на предмет возможного совершения ими фиктивных сделок, сделок с заинтересованностью, в том числе, в части заключения концессионного соглашения.