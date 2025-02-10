Алаудинов: Большую часть зашедших в Курскую область ВСУ уничтожили

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил об уничтожении большей части бойцов ВСУ, зашедших в августе 2024 года в Курскую область.

По его словам, Украина вывела из российского региона большую часть спецподразделений из-за огромных потерь, передает ТАСС.

Алаудинов добавил, что сейчас формирования ВСУ, которые находятся на территории Курской области, сформированы в основном из мобилизованных.

На прошлой неделе ВСУ попытались начать новое наступление в Курской области. Минобороны РФ сообщало, что украинские формирования с утра 6 февраля попытались атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка. ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Группировка ВС РФ "Север" своевременно выявила противника, атаки были отражены.