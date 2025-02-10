В Югре промышленный альпинист упал с крыши, когда чистил снег

В Нефтеюганском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 6 февраля, во время очистки крыши трехэтажки в поселке Каркатеевы на ул. Береговая от снега и льда. Промышленный альпинист упал с крыши и погиб на месте от полученных травм. Следователи проверяют нарушения правил безопасности.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.