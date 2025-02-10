Священный долг: Россия должна сделать все, чтобы цели СВО были реализованы полностью

Россия должна сделать все, чтобы цели специальной военной операции (СВО) были реализованы полностью. Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника, пишет ТАСС.

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"Наш священный долг - сделать все, чтобы цели СВО были реализованы полностью, как это поручил президент РФ Владимир Путин, и как этим занимаются повседневно наши герои на фронтах СВО", - сказал он.

Ранее с профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел РФ российский президент. Послание опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что в непростой обстановке внешнеполитическое ведомство обеспечивает эффективное взаимодействие страны с государствами мирового большинства.

"… в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности", - сказал глава государства.

Как указал Путин, об этом свидетельствует продуктивная работа российского председательства в БРИКС и успех саммита в Казани.