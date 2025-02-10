Следователи рассматривают версию подрыва танкера Koala в Усть-Луге

Затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован. Как пишет Baza, такую версию рассматривают следователи.

По информации телеграм-канала, пока что взрывных устройств на Koala не обнаружено, но кинологи продолжают осматривать судно и личные вещи экипажа.

Накануне танкер осмотрели с помощью телеуправляемого подводного аппарата "Гном". С его помощью на судне обнаружили три повреждения корпуса в районе машинного отделения.

Shot пишет, что среди вероятных причин следователи рассматривают диверсию, целью которой была экологическая катастрофа — на борту находилось 130 тысяч тонн мазута.

Напомним, 9 февраля на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.

Отмечалось, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Возбуждено одно уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности морского движения (ст. 263 УК РФ).