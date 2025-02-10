Работы по утилизации "Волгонефти-239" идут с опережением графика, несмотря на шторм

Работы по утилизации танкера "Волгонефть-239", несмотря на штормовую погоду, идут с опережением графика, сообщил Минтранс РФ.

Уточняется, что специалисты закончили демонтаж надстройки танкера до уровня главной палубы. На этой неделе специалисты приступят к разделке подводной части судна. Как отметили в Минтрансе, это самая сложная фаза операции.

Также сообщается, что на утилизацию уже отправлено 86 тонн металла. Все работы будут закончены до конца марта.

Ранее из танкера откачали более 1,4 тысячи тонн нефтепродуктов, провели промывку внутренних емкостей и дегазацию.

Как сообщалось, экипаж танкера "Волгонефть-239" намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута. Как заявил судовладелец, 15 декабря судно находилось на якоре во время шторма и разломилось на носовую и кормовую части. В тот же день в Керченском проливе потерпел крушение еще один танкер — "Волгонефть-212". Он также разломился. Оба судна в общей сложности перевозили 9,2 тыс. тонн мазута.

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239" находится на мели у мыса Панагия. Остальные три фрагмента танкеров затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.