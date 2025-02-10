Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Саранск

Авиакомпания Red Wings объявила о скором старте рейсов по направлению "Екатеринбург - Саранск - Екатеринбург". Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Кольцово".

Первый рейс запланирован на 26 апреля. Полеты будут осуществляться на самолете Superjet-100 по субботам до конца весенне-летнего расписания по следующему графику:

Вылет из Екатеринбурга - 09.20, прибытие в Саранск - 09.25

Вылет из Саранска - 21.20, прибытие в Екатеринбург - 01.15



Время в полёте составит 2 ч. 5 мин. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.