Депутат Останина: Налог на бездетность - это глупость

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала "глупостью" предложение о введении налога на бездетность в России.

"Сначала создай условия, чтобы молодая семья могла реализовать свое желание родить ребенка, а потом уже спрашивай: мы тебе условия создали, квартиру дали, работу дали, зарплата у тебя хорошая, чего не рожаешь-то?" —заявила депутат в интервью kp.ru.

В октябре 2024 года в России предложили взимать налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей – именно столько предлагает платить директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его мнению, платить должны даже те, кто не может иметь детей по медицинским причинам.

На Урале ряд депутатов усомнился в целесообразности налога, а местные жители и вовсе призвали "починить" действующие меры поддержки вместо того, чтобы вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе введения налога на бездетность требуется анализ советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет.