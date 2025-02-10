Сферу образования изменят в России

В России будут менять сферу образования. Главная проблема – дефицит учителей. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Дефицит преподавателей в России ежегодно растет на протяжении последних восьми лет", - написал он.

По словам Володина, вопросов в системе образования накопилось много. Их нужно решать объективно и самокритично.

Он отметил, что в ближайшее время Госдума вместе с правительством предметно обсудят вопросы, касающиеся разработки стратегии развития образования в России.

"Сначала повышение качества образования, а только потом развитие технологий и рост экономики", — заметил парламентарий.

Нехватка учителей математики в России составляет 33 процента, физики — 24 процента. Количество молодых специалистов составляет всего около 10 процентов от общего числа преподавателей. Доля учителей старше 65 лет еще выше.

В начале 2024 года в 20 регионах России рассказали, что не хватает учителей начальных классов, математики, русского и иностранных языков, а также литературы и физики.

При этом шестого февраля член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев заявил, что никакой работы над стратегией развития системы образования в России до 2040 года, как заявляют власти, не ведется, имеет место полная бутафория.