Уральским вузам поручили открыть центры изучения русского языка на Филиппинах и в Пакистане

Уральским вузам, подведомственным Министерству просвещения РФ, поручено открыть центры по изучению русского языка в зарубежных странах. Это позволит увеличить количество потенциальных студентов из-за рубежа, сообщил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Наше уральские вузы, особенно те, которые находятся под ведомством Министерства просвещения Российской Федерации, получили задачу по созданию центров изучения русского языка за рубежом. Это и в Индонезии, и на Филиппинах, и в Пакистане. Созданные центры помогают привлекать сюда студентов, которые изучают и знают русский язык, и могут обучаться на русском языке в наших вузах", - рассказал Харлов.

Он также добавил, что в УрФО большое внимание уделяется зарубежным студентам. Благодаря обучающим центрам, все больше иностранцев будут приезжать на обучение в Екатеринбург. На данный момент стран, откуда в УрФО приезжают студенты, становится все больше.