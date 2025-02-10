Трамп введет пошлины в размере 25% на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен 10 февраля ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер также заявил, что вскоре будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. "У нас будет принцип взаимности в отношении тех, кто пытается нас использовать", - приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее Китай ответил на введение США 10%-ных пошлин на свою продукцию схожими решениями. Они коснулись угля и нефти. Пошлина в 10% введена на импорт нефти и сельскохозяйственной техники, в 15% – на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. И уже 3 февраля власти Мексики согласилась использовать свою армию против наркоэкспорта в США, в связи с чем Трамп отменил пошлины против этой страны.