10 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор: отклонений в воде и рыбе в Крыму и на Кубани не выявили

Отклонений в пробах воздуха, превышения показателей опасных веществ в воде из источников питьевого водоснабжения в Крыму и на Кубани не выявили. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
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Также не нашли несоответствий гигиеническим нормативам в Черном море.

Всего было выполнено 7 тысяч исследований на берегу и 2,4 тысячи – в воде из источников питьевого водоснабжения.

"Определяются 15 показателей, которые являются маркерами при появлении органического загрязнения, таких как ПХБ, индекс токсичности, перманганатная окисляемость, бензапирен, фенол и бензол…", - сообщили в ведомстве.

Лаборатории продолжают мониторинг рыбной продукции из Черного моря. Пока несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено.

В Роспотребнадзоре уточнили, что также провели более тысячи исследований морской воды, около 4 тысяч - почвы и приблизительно 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС и волонтеров.

По их итогам превышений норм не зафиксировано, кроме нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.

Ранее сообщалось, что 15 декабря экипаж танкера "Волгонефть-239" намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута. Также это позволило обеспечить сохранность жизни и здоровья экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца ЗАО "Волгатранснефть".

Как заявили в компании, 15 декабря судно находилось на якоре во время шторма и разломилось на носовую и кормовую части. Капитан отказался эвакуировать экипаж и принял решение следовать задним ходом на кормовой части судна на отмель. Судовладелец отметил, что он принял единственно правильное решение, предотвратил дальнейшее крушение судна и дальнейший разлив нефтепродуктов.

"Действия капитана и команды привели к сохранению оставшегося в четырех танках груза в количестве более чем 2 тыс. тонн целым", - сообщили в компании.

Напомним, в тот же день в Керченском проливе потерпел крушение еще один танкер — "Волгонефть-212".

Теги: Роспотребнадзор, крым, кубань, рыба, вода, воздух


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