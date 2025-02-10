Конференция, приуроченная к юбилею Православного Палестинского общества, прошла в Калуге

Накануне, 8 февраля в Калуше прошла конференция, посвящённая 130-летию Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества. В ней приняли участие Председатель Общества Сергей Степашин, Губернатор Калужской области Владислав Шапша, Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев и Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Глава Калужской области отметил важную роль организации в сохранении культурного наследия, расширении паломнических маршрутов, помощи Русской православной церкви в духовном и миротворческом служении и просвещении. Среди значимых проектов Общества — включение Калуги, Мещовска, Ферзиково и Полотняного Завода в национальный проект «Императорский маршрут», развитие музейно-выставочного центра «Сергиев Скит», поддержка семей участников СВО.

«В рамках конференции обсудили вопросы истории Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества, также было подписано соглашение о сотрудничестве между Крымским и Калужским региональными отделениями Общества», – прокомментировал Юрий Моисеев.