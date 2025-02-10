10 Февраля 2025
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Фото: Пресс-служба ОАО &quot;Компания Усть-Луга&quot;

Финляндия отправила самолет наблюдения к месту ЧП с судном в Усть-Луге

Служба пограничной разведки Финляндии направила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива после аварии с танкером в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Финское ведомство намерено собрать дополнительные данные после ЧП, передает РИА Новости.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки планирует провести собственное расследование в связи с инцидентом.

9 февраля на танкере "Koala", находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.

Отмечалось, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет.

Теги: финляндия, усть-луга, самолет-разведчик, танкер


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Развитие сюжета:

Ранее 10.02.2025 11:16 Мск Следователи рассматривают версию подрыва танкера Koala в Усть-Луге

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