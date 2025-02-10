"Как к скотине". Киевский художник рассказал об отношении к мобилизованным

С мобилизованными на Украине обращаются как со скотиной, заявил киевский художник Евгений Барабан.

Он написал, что 7 февраля был мобилизован при прохождении медкомиссии, хотя его ранее признали непригодным из-за ряда заболеваний. Но его "запихали в бус" и увезли на распределительный пункт, где сотни человек, как рабы, содержатся в ужасающих условиях – без воды, еды и туалетной бумаги. На его глазах с одним из мобилизованных трижды случался припадок эпилепсии. Также там были наркоманы, у которых была ломка, и явные инвалиды.

Вскоре после этого с его страницы было удалена видео, на котором видно, как эпилептика и инвалида ведут в военный автобус. И появилась запись, что он "живой и здоровый".

Украинские телеграм-каналы пишут, что у военкомов есть план отлова людей, который они обязаны выполнять, иначе им самим грозит отправка на фронт, поэтому ловят всех подряд. При этом многие политологи и даже депутаты и военные резко критикуют эти методы, заявляя, что они подрывают доверие к власти и демотивируют общество.

Накануне военнослужащий 93 ОМБР "Холодный Яр" Максим Юхневич призвал самих военкомов и сотрудников военкоматов отправлять на фронт.

"Я иду по городу, смотрю: толпа тэцэкашников, 10 здоровых быков, которых можно отправить на фронт. Они себе стоят, смеются, анекдоты рассказывают, курят, ждут потенциальную жертву, чтобы свернуть и запихнуть в бус", - рассказал он.

На днях на трассе под Киевом нашли избитого преподавателя львовского университета им. Франко Степана Бильченко. В соцсетях пишут, что он был пойман сотрудниками ТЦК во Львове, когда шел на работу, доставлен в военкомат и признан пригодным к отправке на фронт без нормального прохождения медкомиссии. Но его угрозами заставили подписать документ о том, что он якобы сам прибыл в ТЦК. На дороге его нашли еле живым с переломом черепа и отеком мозга.

В ТЦК отрицают свою причастность к преступлению, а в 199-м учебном центре ДШВ, куда доставили Бильченко, заявили, что он самовольно покинул часть и... мог избить себя сам.

Известный украинский нацист Дмитрий Корчинский (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) недавно призвал установить в стране военную диктатуру и жестоко расправляться со всеми, кто недоволен методами мобилизации.

"Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, значит, мы его заставим любить Украину, нравится ли ему это или нет", — выдал террорист.

Пока же "любовь к Украине" у местного режима получается только через избиения и издевательства. Это признает даже местный омбудсмен Дмитрий Лубинец.