В Верхней Салде будут судить бухгалтера за хищение 4 миллионов у детского социально-реабилитационного центра

В Верхней Салде будут судить главного бухгалтера местного ГАУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" за хищение свыше 4 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По версии следствия, 47-летняя местная жительница, занимая свою должность на протяжении пяти лет - с января 2018 по май 2023 года каждый месяц начисляла себе повышенную зарплату. Всего с банковского счета социального учреждения она похитила более 4 млн рублей. На эту же сумму на недвижимое имущество обвиняемой в ходе предварительного расследования был наложен арест.

Сотрудника учреждения обвиняют в п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, с банковского счета, в особо крупном размере". Уголовное дело направлено в Верхнесалдинский районный суд для рассмотрения по существу