Силовики Таджикистана участвуют в расследовании теракта в "Крокусе"

Таджикистан участвует в расследовании обстоятельств теракта в концертном зале "Крокус сити холл".

"Таджикские правоохранительные и специальные службы оперативно отреагировали на запросы российских коллег, приняли деятельное участие в расследовании данного преступления", - сообщил ТАСС посол России в Душанбе Семен Григорьев.

Он добавил, что взаимодействие с Россией по этому вопросу продолжается, но подробности следственных мероприятий не раскрываются.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели. Арестованы 20 фигурантов - 4 исполнителя теракта и 16 соучастников. Некоторые из них - уроженцы Таджикистана.

В апреле 2024 года в МИД Таджикистана заявили о вручении ноты послу России в этой стране Семену Григорьеву. В документе была зафиксирована "серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории России, а также повсеместного нарушения их прав и свобод".

Кроме того, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал недопустимой публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта в "Крокус сити холле".