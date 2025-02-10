Обломки беспилотника упали на ЖК в Краснодаре

Сбитый украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания", - написал он в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

Территория ЖК оцеплена. Идет поквартирный обход, уточняется, не пострадали ли жилые помещения, добавил губернатор.

Кроме того, еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки повредили частный дом, пострадавших нет, сообщил Кондратьев.

Всего минувшей ночью средствами ПВО над регионами России уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Семь из них были сбиты над Краснодарским краем, три - над Брянской областью, два - над Ростовской областью, по одному - над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.