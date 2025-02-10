В Югре зафиксировали температурный рекорд: впервые за сто лет в феврале плюсовая температура

Специалисты зафиксировали абсолютный температурный рекорд в столице Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - городе Ханты-Мансийске. Температура воздуха составила почти плюс два градуса, сообщает ТАСС.

Температура воздуха на территории Ханты-Мансийска 9 февраля достигла плюс 1,7 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 2002 года, тогда температура воздуха составила минус 0,9 градуса.

Зафиксированная температура стала абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске - более 100 лет.