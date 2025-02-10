15 человек пострадали в крупном ДТП в Приморье

До 15 человек выросло количество пострадавших в серьезном ДТП в Приморском крае. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, один человек – в крайне тяжелом состоянии.

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"Четыре человека госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии переведен в Арсеньевскую горбольницу", - сообщили в пресс-службе.

Всех пострадавших осмотрели врачи, в том числе, ребенок 2022 года рождения, состояние удовлетворительное. Пациентов, которым не потребовалась госпитализация, направили на амбулаторное лечение.

Авария произошла в Чугуевском округе Приморья в два часа ночи мск (9.00 местного) на шестом километре автодороги Уборка - Самарка - Ариадное. Там столкнулись лесовоз и пассажирский автобус.

По предварительным данным, у лесовоза во время поворота занесло пустой прицеп, который столкнулся с пассажирским автобусом. Прокуратура проводит проверку, по результатам которой даст оценку как соблюдению требований закона при перевозке грузов, так и содержанию дороги.

Лесовоз принадлежит компании "Эко тойс": она занимается не только лесозаготовкой, но и производит современные детские экоплощадки с использованием ценных пород древесины.