"Светофор" сокращает число магазинов после проверок

После массовых проверок надзорных органов "Светофор" - одна из крупнейших российских торговых сетей закрыла часть действующих торговых точек.

За два месяца общее количество магазинов уменьшилось почти на 10%. Это приведет к снижению выручки по итогам 2024 года. В дальнейшем проблема может обостриться: от сотрудничества со "Светофором" начали отказываться поставщики.

На 1 февраля действовали 2,2 тыс. точек, к началу января значение снизилось на 7%, декабря — на 9,8%, сообщает "Коммерсант".

Ранее Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор". По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней.