Депутаты предложили увеличить страховую пенсию работающим пенсионерам

В Госдуме предложили увеличить страховую часть пенсии работающим пенсионерам.

Проект закона об этом вносят на рассмотрение депутаты ЛДПР, сообщил в Telegram заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Документ предусматривает перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

По действующему законодательству, с 1 января 2015 года ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров ограничен приростом в 3 балла. Инициатива парламентариев предполагает использование максимального коэффициента в 10 баллов, что позволит значительно увеличить размер пенсий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать социальные страховые пенсии к февралю по фактической инфляции в 9,5%. Глава государства попросил реализовать его решение, "что называется, задним числом".