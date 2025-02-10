Товары без маркировки отдадут на благотворительность

В России изъятые из оборота товары без маркировки начнут передавать на благотворительность.

Соответствующий проект закона правительства РФ Госдума может принять в первом чтении 27 февраля. Положительный отзыв на инициативу в Думу уже направила Счетная палата, а также некоторые регионы, среди которых Алтайский и Красноярский края, ЯНАО, Нижегородская область и другие.

Документ разработал Минпромторг в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года. Исключение составят спиртосодержащие лекарственные препараты, парфюмерно-косметическая продукция, алкоголь, табак и сигареты.

Сегодня товары без маркировки подлежат уничтожению, утилизации, переработке в случае признания их небезопасными или непригодными для использования, сообщают "Известия".