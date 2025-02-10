Банки снизили одобрение кредитов до 5%

В январе 2025 года уровень одобрения кредитов в банках упал до рекордного минимума - 5%.

Данный показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики. В январе прошлого года процент одобрений равнялся 22%. Как сообщили в банке ВТБ, в этом году спрос на кредиты на фоне высоких ставок оказался ниже на 30%, чем годом ранее.

Как заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, показатель одобрений снижался большую часть 2024 года как во всем розничном секторе, так и в сегменте потребкредитов.

По словам экспертов, причины роста отказов — в жесткой политике Центробанка России. Речь идет о повышении ключевой ставки до рекордного 21% и об ужесточении количественных ограничений на оформление кредитов высокорискованным заемщикам.

Однако рост отказов спасет одних россиян от долговой ямы, а других подтолкнет идти в МФО, где проценты гораздо выше, или к нелегальным кредиторам, сообщают "Известия".

Напомним, в России просрочка поколения зумеров (рожденных в 2001 году) в портфеле проблемных долгов выросла с 3% до 7%. В 2024 году из-за ограничений Центробанка по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой кредитные учреждения нацелились на молодых людей 18–19 лет