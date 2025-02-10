В России вырастут счета за отопление

В России с 1 марта текущего года введут запрет на переход регионов на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год.

Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Это необходимо для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление. До сих пор у собственников квартир возникает вопрос, за что они платят, указал парламентарий.

"В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета", - указал Якубовский.

Отмечается, что у тех субъектов, которые уже перешли на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, эта форма сохранится, но дальнейшие изменения будут ограничены постановлением кабмина РФ.

Депутат признал, что в холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что эксперимент онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги с использованием ГИС ЖКХ, портала "Госуслуги" и системы "Правосудие" начнется в первом полугодии текущего года.