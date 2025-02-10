10 Февраля 2025
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Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

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Фото: Накануне.RU

Трамп намерен возложить на Европу гарантии для Украины

Вашингтон намерен возложить на Европу предоставление Украине гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта.

Об этом сообщил NBC помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Он не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о том, что американский лидер уже провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он заявил, что не станет "говорить об этом раньше президента", однако "ведется много деликатных переговоров". Отмечается, что в ближайшие дни вопрос завершения вооруженного конфликта будет обсуждаться в Европе при участии главы Госдепа, министра обороны США, вице-президента и американского спецпредставителя.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что готов вести переговоры в любом формате, если США и Европа дадут гарантии безопасности.

Теги: Трамп, США, Украина


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