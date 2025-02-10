Департамент Маска сократил госрасходы США более чем на $1 млрд

Департамент эффективности правительства США под руководством миллиардера Илона Маска сообщил, что за первые три недели работы сэкономил государству более $1 млрд.

Ведомство выполнило пока малую часть амбициозного плана бизнесмена по сокращению госрасходов на $2 трлн. По данным The Wall Street Journal, большая часть суммы в $1 млрд была сэкономлена в результате ликвидации программ, связанных с разнообразием, равенством и инклюзивностью.

Первоначальные действия ведомства были направлены против относительно небольших программ, но в скором времени ситуация может измениться, поскольку команда департамента начинает изучать расходы на некоторые из крупнейших правительственных программ, связанных в том числе со сферой здравоохранения.

Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа возмущено поведением американского предпринимателя Илона Маска.