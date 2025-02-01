Нападающий "Зенита" перешел в английский клуб

Нападающий ФК "Зенит" Вильсон Изидор продолжит карьеру в английском "Сандерленде".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе петербургского клуба, "Зенит" и "Сандерленд" достигли соглашения о полноценном трансфере форварда в команду из Чемпионшипа. Прошлым летом французский футболист перешел в английский клуб на правах аренды.

Вильсон Изидор присоединился к "сине-бело-голубым" в сентябре 2023 года. На счету игрока 26 матчей и четыре забитых мяча в составе петербуржцев. Нападающий выиграл три трофея: Кубок чемпионов РПЛ, а также Кубок и Суперкубок России.

Ранее "Зенит" подписал новый контракт со своим защитником, бразильским футболистом Дугласом Сантосом.