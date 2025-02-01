На Среднем Урале спасли детей, провалившихся под лед на реке Каменка

На Среднем Урале дети провалились под лед. На помощь им пришли спасатели.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем в экстренные службы Сысерти поступил сигнал, что на акватории реки Каменка под лед провалились двое детей. На момент прибытия подмоги они самостоятельно выбрались на льдину.

Спасатели приняли решение доставать детей с помощью выдвижной трехколенной лестницы. Горизонтально разместив ее с берега до льдины, они переместили ребят в безопасное место.

Как добавили в МЧС, в медицинской помощи дети не нуждаются. В ведомстве напомнили, что из-за повышения температуры воздуха выход на водоемы опасен для жизни.

Ранее сообщалось, что из-за оттепели в центральной России уже начались паводки: реки вышли из берегов на три месяца раньше. Отмечалось, что такого не было 111 лет.