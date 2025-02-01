В Екатеринбурге "дятловеды" возложили цветы к памятнику погибшей тургруппе

В Екатеринбурге участники конференции, посвящённой изучению причин гибели группы Дятлова, возложили цветы к памятнику тургруппе, установленному в 2024 году. Церемония состоялась возле главного здания УрФУ.

Сокурсник погибших, академик Пётр Бартоломей, выступая на церемонии, сообщил, что походы, в которые он ходил с будущими участниками тургруппы, были проверкой дружбы и себя. Он привёл в пример способность Николая Тибо-Бриньоля во время походов делать зарисовки, которые потом можно было использовать вместо карт.

У Игоря Дятлова была фотографическая память, которая однажды позволила пройти через один из перевалов, ориентируясь лишь на данные Дятлова, полученные им во время облёта территории, говорит Бартоломей. В другом походе Людмиле Дубининой случайно прострелили ногу, и она стоически прошла всю дистанцию, часть которой её несли другие участники похода.

Писатель, исследователь причин гибели туристов Олег Архипов напомнил, как тяжело было десятому участнику рокового похода, Юрию Юдину, который из-за болезни выбыл и в итоге остался жив. Архипов говорит, что Юдин тяжело переживал смерть друзей.

После произнесённых речей участники собрания отправились в кафе на вечер поэзии, где продолжат вспоминать погибших туристов.

Группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы (прекращено 28 мая 1959 года).

26 февраля 1959-го поисковики Михаил Шаравин и Борис Слобцов нашли на склоне горы изорванную палатку дятловцев, а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения.

За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная теория, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.