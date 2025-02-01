На Камчатке врио мэра арестовали по делу о превышении полномочий

На Камчатке суд арестовал временно исполняющего обязанности главы Елизовского городского поселения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Камчатского края, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

"Следствием установлено, что фигурант издал распоряжения о выплате себе премии, а также вознаграждении и материальной помощи главе поселения, чем причинил ущерб бюджету муниципального образования на сумму более 1 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

Сегодня, 1 февраля, врио мэра судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом чиновник будет находиться два месяца.