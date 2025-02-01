Задержанного топ-менеджера "Роснано" отправили под арест

В Москве Мещанский суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Марину Касенкову.

Как сообщили РИА Новости в суде, Касенкова заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Срок ареста топ-менеджера установлен на 1 месяц и 28 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области задержаны топ-менеджеры "Роснано": исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Им вменяют злоупотребление на 43 млрд рублей.

В Кремле заявили, что не могут комментировать действия следствия по делу "Роснано".