Защитник челябинского "Трактора" признан игроком месяца в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков января 2025 года. Одним из них стал представитель челябинского "Трактора".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, их выбрали в четырех номинациях.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере признан Владислав Подъяпольский ("Динамо" Москва) , одержавший шесть побед в семи матчах месяца с коэффициентом надежности 1,69. По его воротам было нанесено 204 броска (29,1 в среднем за игру), из которых он отразил 94,61%.

, одержавший шесть побед в семи матчах месяца с коэффициентом надежности 1,69. По его воротам было нанесено 204 броска (29,1 в среднем за игру), из которых он отразил 94,61%. Лучшим защитником впервые в карьере стал Григорий Дронов ("Трактор" Челябинск) , набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах января с показателем полезности "+9". На счету игрока пять силовых приемов, 25 блокированных бросков, семь отборов шайбы и девять перехватов.

, набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах января с показателем полезности "+9". На счету игрока пять силовых приемов, 25 блокированных бросков, семь отборов шайбы и девять перехватов. Лучшим нападающим впервые в карьере признан Джошуа Ливо ("Салават Юлаев" Уфа) , набравший 19 (13+6) очков в 10 матчах с показателем полезности "+11". У форварда два дубля, два хет-трика, два блокированных броска, пять отборов шайбы и три перехвата.

, набравший 19 (13+6) очков в 10 матчах с показателем полезности "+11". У форварда два дубля, два хет-трика, два блокированных броска, пять отборов шайбы и три перехвата. Лучшим новичком в третий раз в карьере назван Иван Демидов (СКА Санкт-Петербург), набравший 14 (9+5) очков в 11 матчах с показателем полезности "+2". У него один дубль, один хет-трик, шесть силовых приемов, три блокированных броска, три отбора шайбы и девять перехватов.

Как добавили в КХЛ, в январе-2025 состоялись 118 игр, в которых приняли участие 646 игроков (52 вратаря, 214 защитников и 380 нападающих). Средняя результативность составила 5,60 шайбы за игру.