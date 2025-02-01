Кировский губернатор исполнил еще одну детскую мечту - подарил мальчику из Санчурска каркасный бассейн

Александр Соколов в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечту еще одного ребёнка - мальчика с особенностями здоровья из Санчурска.

"В декабре в Кремле снял шар с мечтой 8-летнего Станислава из Санчурского муниципального округа. Мальчик мечтал о бассейне, - рассказал глава региона в своем телеграм-канале. - Здоровье мальчика требует особого подхода. Занятия в воде помогают укреплять организм".

Губернатор Кировской области подарил ребёнку каркасный бассейн.

"Подарок передал с главой округа Александром Поповым. Главное — искренние эмоции семьи. Значит, новогоднее чудо свершилось", - подчеркнул Александр Соколов.