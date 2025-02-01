"Спасибо за поддержку": Путин встретился с патриархом
Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент поздравил предстоятеля Русской православной церкви с 16-й годовщиной интронизации. Также он поблагодарил Кирилла "за все, что Вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом".
Патриарх также выразил слова благодарности.
"Спасибо за поддержку", - ответил Путин.
Напомним, в прошлом году глава Русской православной церкви написал книгу, в которой усомнился в пацифизме человечества.