"Спасибо за поддержку": Путин встретился с патриархом

Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент поздравил предстоятеля Русской православной церкви с 16-й годовщиной интронизации. Также он поблагодарил Кирилла "за все, что Вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом".

Патриарх также выразил слова благодарности.

"Спасибо за поддержку", - ответил Путин.

Напомним, в прошлом году глава Русской православной церкви написал книгу, в которой усомнился в пацифизме человечества.