Сообщения о переводе пенсий россиян в цифровые рубли оказались фейком

Все сообщения о переводе пенсий россиян в цифровые рубли являются фейком. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Как сообщил он ТАСС, в социальных сетях распространяется фейк, что россияне теперь будут получать пенсии в виде цифровых рублей, а для отказа нужно направить заявление в регулятор или в обслуживающий пенсионера банк.

"Кроме того, сейчас в России зафиксировали появление фейковых ресурсов, предлагающих стать обладателями цифрового рубля. На самом деле проект цифрового рубля еще тестируется, и доступ к этой валюте ограничен", - пояснил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль (ЦР) появится в массовом обращении летом нынешнего года. Пока новая форма валюты используется в рамках эксперимента Центробанка. Планируется, что ЦР позволит следить, кто и как тратит деньги.