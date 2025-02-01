В Екатеринбурге "дятловеды" вспомнили погибших туристов

В Екатеринбурге проходит традиционная конференция, посвящённая памяти группы Игоря Дятлова. На неё собрались различные эксперты, изучающие обстоятельства гибели туристов.

Глава первичной профсоюзной организации УрФУ Людмила Кузина напомнила, что с годами людей, лично знавших "дятловцев", становится меньше, и тем более ценными становятся их воспоминания. Продолжается создание виртуального музея группы.

"Пожелаем проекту реализации. Надо сохранить память о группе для молодёжи", - говорит Кузина.

Сокурсник погибших, академик Пётр Бартоломей поделился воспоминаниями о "дятловцах", которые были его друзьями. Он напомнил, что много усилий к разгадке причин трагедии приложил бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Бартоломей рассказал о различных походах с участниками группы, напомнив, что упрёки в отсутствии у группы карт беспочвенны – их просто-напросто не было. Сокурсник погибших считает, что причиной смерти ребят стало что-либо техногенное, именно это заставило группу покинуть палатку.

"Ещё раз заявляю. На месте гибели были следы лишь туристов, никаких других следов не было", - сказал Бартоломей.

Выступил также поисковик Владислав Карелин. Он напомнил обстоятельства поисков, уточнив, что также придерживается техногенной версии.

Журналист "Комсомольский правды" Наталья Варсегова во время своего выступления отметила, что следует возобновить расследование гибели туристов.

"В публичном поле должно звучать требование о расследовании трагедии официальными структурами", - говорит Варсегова.

Писатель, исследователь причин трагедии Олег Архипов призвал "прекратить социал-дарвинизм" и объединиться разным группам людей в юридическом поле для поиска разгадки случившегося. Возможно, в итоге удастся добиться качественного расследования обстоятельств трагедии.

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы (прекращено 28 мая 1959 года).

26 февраля 1959 года поисковики Михаил Шаравин и Борис Слобцов нашли на склоне горы изорванную палатку "дятловцев", а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения.

За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная теория, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.