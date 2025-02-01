01 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге "дятловеды" вспомнили погибших туристов

В Екатеринбурге проходит традиционная конференция, посвящённая памяти группы Игоря Дятлова. На неё собрались различные эксперты, изучающие обстоятельства гибели туристов.

Глава первичной профсоюзной организации УрФУ Людмила Кузина напомнила, что с годами людей, лично знавших "дятловцев", становится меньше, и тем более ценными становятся их воспоминания. Продолжается создание виртуального музея группы.

"Пожелаем проекту реализации. Надо сохранить память о группе для молодёжи", - говорит Кузина.

Олег Архипов и Людмила Кузина(2025)|Фото: Накануне.RU

Сокурсник погибших, академик Пётр Бартоломей поделился воспоминаниями о "дятловцах", которые были его друзьями. Он напомнил, что много усилий к разгадке причин трагедии приложил бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Петр Бартоломей(2025)|Фото: Накануне.RU

Бартоломей рассказал о различных походах с участниками группы, напомнив, что упрёки в отсутствии у группы карт беспочвенны – их просто-напросто не было. Сокурсник погибших считает, что причиной смерти ребят стало что-либо техногенное, именно это заставило группу покинуть палатку.

"Ещё раз заявляю. На месте гибели были следы лишь туристов, никаких других следов не было", - сказал Бартоломей.

Выступил также поисковик Владислав Карелин. Он напомнил обстоятельства поисков, уточнив, что также придерживается техногенной версии.

Владислав Карелин, Олег Архипов и Людмила Кузина(2025)|Фото: Накануне.RU

Журналист "Комсомольский правды" Наталья Варсегова во время своего выступления отметила, что следует возобновить расследование гибели туристов.

"В публичном поле должно звучать требование о расследовании трагедии официальными структурами", - говорит Варсегова.

Писатель, исследователь причин трагедии Олег Архипов призвал "прекратить социал-дарвинизм" и объединиться разным группам людей в юридическом поле для поиска разгадки случившегося. Возможно, в итоге удастся добиться качественного расследования обстоятельств трагедии.

Наталья Варсегова и Олег Архипов(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы (прекращено 28 мая 1959 года).

Конференция по группе Дятлова в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

26 февраля 1959 года поисковики Михаил Шаравин и Борис Слобцов нашли на склоне горы изорванную палатку "дятловцев", а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения.

За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная теория, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.

Теги: группа Дятлова, конференция, память, расследование, Екатеринбург


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