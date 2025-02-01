Южноуральская пенсионерка перевела "военному из Австралии" почти 200 тысяч рублей

На Южном Урале мошенник обманул пожилую жительницу Чебаркуля. Он назвался ей "австралийским военным".

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, все началось с того, что 71-летняя пенсионерка в социальной сети познакомилась с неким молодым человеком. Тот представился "военнослужащим из Австралии". Переписка длилась месяц.

Затем "военный" сообщил, что якобы находится в зоне арабо-израильского конфликта и не может выехать домой, так как нуждается в деньгах. Пожилая женщина, проникнувшись этой легендой, трижды переводила деньги на счет, который указал мошенник. При этом ее даже не удивило, что счет "австралийца" принадлежит российскому банку.

Всего она отправила аферисту 194 тысячи рублей, 80 тысяч из которых – это кредитные средства, которые теперь надо вернуть банку. Когда "военный" попросил деньги и для своего "знакомого", пенсионерка рассказала обо всем внучке. Та немедленно отправила бабушку в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В МВД призывают челябинцев быть бдительными и чаще рассказывать своим возрастным родственникам о различных уловках злоумышленников.

Напомним, недавно жительница Миасса лишилась денег после участия в "новогоднем розыгрыше".