01 Февраля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Добычей грабителя банка в Екатеринбурге стали доллары, евро, юани и дирхамы

Силовики возбудили уголовное дело после пятничного нападения на банк в Екатеринбурге. Подробности дерзкого ограбления на проспекте Космонавтов Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, добычей злоумышленника стали деньги как в российской, так и в иностранной валюте: доллары, евро, юани и дирхамы. Точная сумма ущерба банку сейчас устанавливается пострадавшей стороной. По предварительным данным, она составляет порядка 7 млн рублей.

Автомобиль полиции у Совкомбанка в Екатеринбурге(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Тревожное сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило в 19:35 через "02" от оператора ЧОП, охраняющего банк по договору. Нажатие кнопки тревожной сигнализации частного охранного предприятия произошло в 19:18. Наряд ЧОП прибыл на место происшествия в 19:25, когда любитель чужих денег с награбленным уже ретировался. Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут. В настоящее время оперуполномоченные продолжают опрашивать жильцов близлежащего к зданию банка жилого сектора с целью установления возможных очевидцев. Отрабатываются возможные пути отхода преступника и лица, склонные к такого рода криминальным эпизодам", - отметил полковник Горелых.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Налетчику может грозить до 15 лет лишения свободы. Расследование находится на контроле регионального Главка МВД.

Теги: банк, разбой, валюта, полиция, дело, Екатеринбург


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