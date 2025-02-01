В США самолет санавиации упал на жилой массив

В США самолет санитарной авиации, на борту которого находилось шесть человек, включая членов экипажа, упал на жилой массив в Филадельфии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ, на месте крушения возник пожар и поврежден газопровод, что усугубило распространения огня на жилые дома. Сообщается, что самолет пропал с радаров уже через 30 секунд после взлета.

О жертвах в результате крушения пока неизвестно.

На этой неделе в США произошла еще одна авиакатастрофа: пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку. В результате погибли десятки человек.