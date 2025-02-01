В Екатеринбурге попавший в ДТП автомобиль сбил трех человек

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства наезда автомобиля на трех человек. В инциденте участвовали несколько машин.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось на улице Московской. Предварительно установлено, что водитель Daewoo Matiz при перестроении в крайнюю правую полосу столкнулся со стоящим впереди автомобилем Hyundai. Последний отбросило вперед, где он столкнулся с припаркованной Lada Priora и сбил трех человек, стоявших рядом.

В результате аварии травмы получили три молодых человека 17, 19 и 22 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Как выяснили в ГАИ, за рулем Daewoo Matiz сидел 21-летний водитель, который имеет стаж вождения менее года и ранее привлекался за нарушение ПДД. Его проверили на опьянение, он оказался трезв. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку.