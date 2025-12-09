09 Декабря 2025
Фото: Alex Wong / Getty Images

Зеленский заявил, что всегда готов к проведению на Украине выборов

Владимир Зеленский заявил, что всегда готов к проведению на Украине выборов. Так он ответил на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Киев использует военные действия как предлог, чтобы их не проводить.

"Я всегда готов к выборам", - приводит ТАСС слова Зеленского, сказанного журналистам итальянских газет на выходе из римского отеля, направляясь на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

Ранее Трамп в интервью газете Politico заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил глава Белого дома, в Киеве "используют войну, чтобы не проводить выборы", но у украинского народа "должен быть выбор".

Теги: Зеленский, СВО, выборы, Украина


