Рука сломана в двух местах. В екатеринбургской школе шестиклассник-инвалид подвергся издевательствам

Прокуратура организовала проверку после сообщения о травме шестиклассника-инвалида. По словам его матери, над мальчиком из-за его особенностей издеваются с первого класса, однако в пятом буллинг вышел за пределы класса и доставать ребенка стали уже старшие ученики.

По предварительной информации, 8 декабря в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 143" компания школьников из 7-8 классов бежала на перемене за мальчиком, из-за чего тот упал и сломал руку в двух местах. Как рассказала мама ребенка ЕАН, особенности мальчика выражаются в излишней прилипчивости и порой странном поведении. В пятом классе к ее сыну стал приставать одноклассник, у которого есть друзья в 7-8 классах. Именно они накануне якобы снова решили поиздеваться над школьником, что и привело к травме.

Мама мальчика также заявила, что администрация школы всегда была в курсе буллинга, но ничего не предпринимала. В свою очередь директор школы сказала, что как таковых издевательств никогда не было - лишь небольшие конфликты, которые время от времени происходят между учениками средних классов, и психологи всегда на них реагируют.

Несмотря на это, сотрудники прокуратуры решили разобраться в ситуации.

"Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования подростка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет установлено, какие меры были предприняты сотрудниками школы по предупреждению детского травматизма, конфликтных ситуаций между детьми", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства.

В ходе надзорных мероприятий запросят документы из больницы, чтобы установить степень тяжести причиненного ребенку вреда. По словам мамы мальчика, завтра ему будут делать операцию - устанавливать аппарат Илизарова. Что касается хулиганов, женщина настаивает на их отстранении от учебы и постановке на учет в КДН.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.