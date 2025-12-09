09 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден водитель BMW, по вине которого пострадали трое пешеходов

В Екатеринбурге осужден виновник ДТП, из-за которого трое пешеходов получили тяжкий вред здоровью.

Авария произошла в марте этого года на улице Техническая. Сообщалось, что два авто столкнулись, из-за чего одно из них отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали несколько человек, было возбуждено уголовное дело.

В дальнейшем в Госавтоинспекции установили, что водитель BMW при проезде перекрестка улицы Технической и Теплоходного проезда нарушил требования дорожного знака "Движение прямо". Он совершил разворот, создав помеху движущемуся навстречу автомобилю Chery, и допустил с ним столкновение. От удара последний отбросило на тротуар с людьми.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в результате ДТП трем пешеходам, в том числе 15-летнему подростку, были причинен тяжкий вред здоровью. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновнику аварии 1 год и 4 месяца ограничения свободы. Также он на 1,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Теги: суд, ДТП, пешеходы, Техническая, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.03.2025 07:50 Мск В Екатеринбурге установлен вероятный виновник ДТП с авто и пешеходами на Технической
Ранее 27.03.2025 19:59 Мск В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после ДТП с пешеходами на Технической
Ранее 27.03.2025 15:43 Мск В Екатеринбурге столкнувшиеся автомобили сбили пешеходов

