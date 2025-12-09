С Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 миллиарда рублей

Пресненский районный суд Москвы изъял имущество у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, его родственников и доверенных лиц. Гражданский иск Генпрокуратуры касается имущества, которое ранее еще не было обращено в доход государства приговором по уголовному делу, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Среди ответчиков, помимо самого Иванова, оказались отец экс-чиновника, его бывшая супруга Светлана Захарова, его сожительница Мария Китаева и даже водитель. Со всех них взыскано более 1,232 млрд руб.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяются различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др.

Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей. Из них 175 миллионов - основной долг по кредиту.

После развода с Захаровой и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице в Москве площадью 300 кв. метров. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн руб. На эти деньги был куплен дом в подмосковных Раздорах с участком. Из-за ареста всего имущества и счетов Иванова кредит перестал обслуживаться. В результате ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой начать процедуру банкротства бывшего замглавы Минобороны.